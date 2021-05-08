Драма в Чемпионшипе. Дерби Каунти Уэйна Руни чудом избежал вылета

Сегодня был сыгран последний 46-й тур Чемпионшипа. Ранее “Норвич” и “Уотфорд” гарантировали себе выход в АПЛ, в плей-офф на повышение пробились “Брентфорд”, “Суонси”, “Барнсли” и “Борнмут”. Турнирная интрига оставалась лишь в зоне вылета, где за спасительное 21-е место боролись “Дерби Каунти”, “Ротерхэм” и “Шеффилд Уэнсдей”.

Ситуация перед последним туром:

“Дерби Каунти” – 43 очка

“Ротерхэм” – 41 очко

“Шеффилд Уэнсдей” – 41 очко

“Ротерхэм” встречался с “Кардиффом”, а “Дерби Каунти” Уэйна Руни принимал на своем поле “Шеффилд Уэнсдей”.

Руни возглавил команду в середине января и первые его результаты внушали оптимизм (шесть побед в девяти турах). Однако затем команда посыпалась. У “Дерби” были проблемы с финансами, футболисты не получали вовремя зарплату, и это повлияло на результаты. “Дерби” выиграл всего раз в 14 матчах перед последним туром, проиграв в десяти поединках и по темпу набора очков был худшей командой чемпионата.

Однако “Дерби” чудом удалось спастись.

“Ротерхэм” был быстро забил “Кардиффу”, а затем “Уэнсдей” под конец тайма повел в счете на “Прайд-Парке”. Эти результаты отправляли команду Уэйна Руни в Лигу 1.

Но после перерыва все быстро изменилось. “Дерби” быстро забил два мяча и снова стал хозяином положения. Но проходит 17 минут… и “Дерби” уже проигрывает! Свои два мяча забил “Шеффилд Уэнсдей”, но в Чемпионшипе все равно продолжал оставаться “Ротерхэм”, который выигрывал у “Кардиффа”.

Но все обстоятельства в итоге сложились идеально для команды Уэйна Руни. Сначала его “Дерби” сделал счет 3:3, сравняв счет после пенальти, а затем “Ротерхэм” пропустил на 88-й минуте от “Кардиффа”.

“Дерби Каунти” – “Шеффилд Уэнсдей” 3:3, “Кардифф” – “Ротерхэм” 1:1. В Чемпионшипе остается “Дерби Каунти”, остальные вылетают (также в Лигу 1 вернется “Уиком”). Руни избежал первого тренерского провала.