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АПЛ. Кристал Пэлас переиграл Шеффилд Юнайтед
По голу в каждом из таймов
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Вылетевший “Шеффилд Юнайтед” продолжает бесславно проигрывать свои оставшиеся матчи в Премьер-лиге. Победа над “Брайтоном” в позапрошлом туре была исключением. Всего в 35 турах АПЛ “клинки” уступили 28 раз.
Сегодня на “Брэмолл Лейн” победил “Кристал Пэлас”. Команда Роя Ходжсона быстро забила гол на второй минуте (Бентеке), что позволило ей контролировать игру. “Пэлас” доминировал и создавал моменты. Второй гол был вопросом времени, но гости его забили только на 88-й минуте. Блестящий гол Эберечи Эзе. 22-летний хавбек получил мяч на своей половине поля, сделал рывок к чужим воротам, обыграл несколько оппонентов и оставил в дураках Рэмсдейла.
2:0 – закономерная победа “Кристал Пэлас”.
Английская Премьер-лига, 35-й тур. Шеффилд, “Брэмолл Лейн”
“Шеффилд Юнайтед” – “Кристал Пэлас” 0:2
Голы: Бентеке 2, Эзе 88
“Шеффилд Юнайтед”: Рэмсдейл – Бешам, Игэн, Брайан (Ландстрем 80) – Болдок, Берге (Осборн 59), Норвуд, Флек, Стивенс – Берк (Джеббисон 65), Макголдрик
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Кэхилл, Куяте, Уорд – Шлупп, Миливоевич, Эзе (Ридевальд 71) – Заа, Бентеке, Таунсенд (Айю 75)
Предупреждения: Норвуд 38 – Уорд 30
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