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АПЛ. Кристал Пэлас переиграл Шеффилд Юнайтед

Англия
(1 голосов)

По голу в каждом из таймов

АПЛ. Кристал Пэлас переиграл Шеффилд Юнайтед

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Вылетевший “Шеффилд Юнайтед” продолжает бесславно проигрывать свои оставшиеся матчи в Премьер-лиге. Победа над “Брайтоном” в позапрошлом туре была исключением. Всего в 35 турах АПЛ “клинки” уступили 28 раз.

Сегодня на “Брэмолл Лейн” победил “Кристал Пэлас”. Команда Роя Ходжсона быстро забила гол на второй минуте (Бентеке), что позволило ей контролировать игру. “Пэлас” доминировал и создавал моменты. Второй гол был вопросом времени, но гости его забили только на 88-й минуте. Блестящий гол Эберечи Эзе. 22-летний хавбек получил мяч на своей половине поля, сделал рывок к чужим воротам, обыграл несколько оппонентов и оставил в дураках Рэмсдейла.

2:0 – закономерная победа “Кристал Пэлас”.

Английская Премьер-лига, 35-й тур. Шеффилд, “Брэмолл Лейн”

“Шеффилд Юнайтед” – “Кристал Пэлас” 0:2

Голы: Бентеке 2, Эзе 88

“Шеффилд Юнайтед”: Рэмсдейл – Бешам, Игэн, Брайан (Ландстрем 80) – Болдок, Берге (Осборн 59), Норвуд, Флек, Стивенс – Берк (Джеббисон 65), Макголдрик

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Кэхилл, Куяте, Уорд – Шлупп, Миливоевич, Эзе (Ридевальд 71) – Заа, Бентеке, Таунсенд (Айю 75)

Предупреждения: Норвуд 38 – Уорд 30

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Шеффилд Юнайтед
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