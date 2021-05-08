АПЛ. Манчестер Сити - Челси 1:2. Где двое, там и третий?

Пеп Гвардиола и Томас Тухель установили дружеские отношения еще в Бундеслиге, когда первый был тренером “Баварии”, а второй “Майнца”. Перед стартом матча на “Этихаде” два тренера больше десяти минут стояли у бровки поля, и о чем-то разговаривали. “Он мне рассказал о своей тактике на финал Лиги чемпионов. Теперь я все знаю!”, – отшутился в комментарии Sky Гвардиола.

Да, этот матч можно было преподносить как репетицию финала Лиги чемпионов, который состоится в конце мая, но при взгляде на стартовые составы, эти мысли отпали. Гвардиола сделал девять изменений, по сравнению с матчем против ПСЖ, оставив в основе только Эдерсона и Диаша. И все же нельзя назвать “Сити”-2 слабой командой. На покупку этих 11 футболистов “Сити” потратил больше 500 млн евро. Схема хозяев выглядела странной. Что-то вроде 3-3-3-1 при владении и 5-3-2 без мяча. “Горожане” могли в этом матче гарантировать чемпионство, но Гвардиола не смог избежать соблазна поэкспериментировать с составом.

Не играл оптимальной командой и “Челси”. Пять изменений после игры с “Реалом”, Маунт, Силва и Чилуэлл вообще не попали в заявку.

“Челси” Тухеля и “Манчестер Сити” Гвардиолы ранее встречались в полуфинале Кубка Англии и в той малоувлекательной игре минимально победили “синие” – 1:0.

Долгое время не был остросюжетным и сегодняшний поединок. В первые 25 минут – медленный темп, у “Сити” больше владения, “Челси” пытался контратаковать через Вернера (немец забьет сегодня два гола...из офсайдов). Минимум ударов, отсутствие моментов. Казалось, что обе стороны были довольны происходящим и не собирались форсировать события.

Но под конец тайма случилось два драматических события. Сначала “Сити” забил гол. Кристенсен промахнулся мимо мяча и получил травму, пытаясь сделать перехват, Жезус нашел пасом Агуэро, аргентинец замешкался с мячом, но набежавший Стерлинг вколотил его в сетку – 1:0.

Не успел “Челси” заменить травмированного Кристенсена, как “Сити” заработал пенальти – Гилмор сбил Жезуса. К точку подошел Агуэро и пробил крайне неудачно. Аргентинец попытался исполнить паненку, но удар у него не получился, и Менди успел подняться на ноги и поймать мяч.

Могло быть 2:0 в раздевалку – но Агуэро оставил “Челси” шанс.

И “синие” им воспользовались. Начиная с 55-й минуты “Челси” усилил давление, стал массированно подбираться к последней трети “Сити” и в итоге отыграл гол. Аспиликуэта отобрал мяч у Родри, выполнил стенку с Пулишичем, а затем выкатил мяч на линию штрафной под удар Зиешу – точный удар в угол и 1:1.

Затем был гол Вернера из офсайда и Хадсона-Одои. Тоже из офсайда.

Последние 15 минут прошли в атаках “Сити”. Гвардиола снял с поля Торреса и Агуэро, и выпустил Гюндогана и Фодена, и они усилили игру “горожан”. У Фодена был отличный момент, но он пробил мимо, еще “Сити” мог претендовать на пенальти, когда Зума “уложил” на газон Стерлинга, но Энтони Тейлор не поставил второй пенальти в ворота “Челси”.

Казалось, что матч движется к ничье, и старые друзья Тухель и Гвардиола поделят очки. Но не тут-то было! На 90-3 минуте Вернер получил пас от Хадсона-Одои, сместился к флангу, вытянул на себя Диаша, а затем прострелил во вратарскую. Канселу и Аке понадеялись друг на друга, и никто не помешал пробить Алонсо.

2:1! “Сити” не стал сегодня чемпионом, а Тухель во втором матче подряд переиграл Гвардиолу. Их третья встреча состоится 29 мая.

Благодаря сегодняшней победе “Челси” поднялся на третье место и сделал большой шаг к тому, чтобы гарантировать себе топ-4.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига, 35-й тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Челси” 1:2

Голы: Стерлинг 44 – Зиеш 63, Алонсо 90+2

На 45+3 минуте Агуэро не реализовал пенальти (вратарь)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Диаш, Лапорт, Аке – Родри – Канселу, Торрес (Гюндоган 71), Стерлинг, Менди (Зинченко 80) – Жезус, Агуэро (Фоден 70)

“Челси”: Менди – Рюдигер, Кристенсен (Зума 45+3), Аспиликуэта – Алонсо, Гилмор, Канте (Жоржиньо 68), Джеймс – Зиеш (Хадсон-Одот 76), Пулишич – Вернер

Предупреждения: Стерлинг 12, Жезус 90