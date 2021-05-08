Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
А мог бы оформить титул. Агуэро паршиво исполнил "паненку" с Челси. ВИДЕО
При счете 1:0 Серхио мог удвоить преимущество "горожан"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома уступил лондонскому "Челси" со счетом 1:2.
В концовке первого тайма при счете 1:0 в пользу "горожан" форвард хозяев Серхио Агуэро мог удвоить преимущество, но отвратно пробил с "точки". Аргентинец хотел красиво переиграть Менди и исполнил удар в стиле "паненка", но голкипер "пенсионеров" остался по центру ворот и без проблем отразил пенальти.
Напомним, по окончанию текущего сезона 32-летний Агуэро покинет "Ман Сити". В нынешней кампании форвард провел во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 4 мяча.
BRO AGUERO IS FINISHEDDDD pic.twitter.com/S9Yts9zrhp— Humzah (@fxck_humzah) May 8, 2021
Популярное сейчас
- Официально: Харьковский Металл оформил выход в Первую лигу
- "Суды вынесли решения в пользу Суперлиги" - Реал, Барселона и Ювентус обратились с официальным заявлением
- Гвардиола: Мы могли продать Зинченко, но он сказал, что хочет бороться в Сити
- Великобритания призывает УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Турции
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО