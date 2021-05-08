А мог бы оформить титул. Агуэро паршиво исполнил "паненку" с Челси. ВИДЕО

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома уступил лондонскому "Челси" со счетом 1:2.

В концовке первого тайма при счете 1:0 в пользу "горожан" форвард хозяев Серхио Агуэро мог удвоить преимущество, но отвратно пробил с "точки". Аргентинец хотел красиво переиграть Менди и исполнил удар в стиле "паненка", но голкипер "пенсионеров" остался по центру ворот и без проблем отразил пенальти.

Напомним, по окончанию текущего сезона 32-летний Агуэро покинет "Ман Сити". В нынешней кампании форвард провел во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 4 мяча.