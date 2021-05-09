Хватило и сегодняшнего уровня уверенности. АПЛ. Ливерпуль – Саутгемптон 2:0

Команды начали матч интенсивно, ни один из коллективов не желал отсиживаться в обороне. Тем не менее, общее приятное впечатление от дебюта сложилось, скорее, от игры "Саутгемптона". На первых минутах "святые" не позволяли мерсисайдцам продуцировать опасность у своих ворот, выдавливая "Ливерпуль" на фланги, также гости пытались нагнетать ситуацию возле чужих владений.

Однако стоило "красным" взвинтить темп, как "Саутгемптон" моментально сел в низкий блок – причем, не самый надежный, ведь Форстеру пришлось сначала отбивать пушку Салаха, а затем справляться с выстрелом Жоты. Также можно вспомнить неплохой кивок Филлипса (рядом со штангой) и перекладину от Вейналдума. Запал банды Хазенхюттля как ветром сдуло.

25' - Good feet from Jota as he creates space in the area before his effort was saved. Not long after, Salah tests Forster again with a first-time effort from the right.



[0-0]#LIVSOU pic.twitter.com/RpthKkrPXv — Liverpool FC (@LFC) May 8, 2021

Гол хозяев откровенно назревал. Салах навесил, Мане избежал офсайда и отправил мяч головой в сетку ворот оппонента (1:0). Это первый "автограф", организованный дуэтом Садио и Мо в текущем сезоне (Opta Joe). Египтянин и сам мог отличиться, но затянул с решением в хорошей позиции. Интересно, что перед тем, как пропустить, "Саутгемптон" упустил отличную возможность – Алиссон очень неуверенно накрыл опасный удар Че Адамса.

"Ливерпуль" контролировал события на поле "Энфилда" после перерыва. В тех случаях, когда "Саутгемптон" огрызался и доводил дело до выстрела по воротам, надежность демонстрировал Алиссон. Во втором тайме бразилец лучше страховал высокую линию обороны, хотя один раз голкипер чуть не привез, отдав пас в ноги чужому. Благо для хозяев, бразилец сам свою ошибку и исправил.

За 10 минут до окончания основного времени офсайд помешал Мане оформить дубль. Удачливее сенегальца был Тьяго Алькантара – хавбек нанес прицельный удар в правый от себя угол из 14-й зоны (2:0). Финальный свисток зафиксировал успех "Ливерпуля", команда Клоппа продолжает цепляться за минимальный шанс попасть в четверку. "Саутгемптон" не навязал борьбу сопернику, закономерно уступил и продолжает дрейфовать над зоной вылета.

Get in, Reds!! ???????? — Liverpool FC (@LFC) May 8, 2021

АПЛ, 35-й тур.

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

"Ливерпуль" – "Саутгемптон" 2:0

Голы: Мане (31), Алькантара (90)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Р. Уильямс, Робертсон – Алькантара, Фабиньо, Вейналдум – Салах (Окслейд-Чемберлен, 87), Жота (Фирмино, 79), Мане (Джонс, 90+3)

"Саутгемптон": Форстер – Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Стивенс – Уолкотт (Диалло, 66), Уорд-Проуз, Армстронг, Телла (Обафеми, 66) – Че Адамс (Дженепо, 79), Редмонд

Предупреждение: Редмонд (61)