Хватило и сегодняшнего уровня уверенности. АПЛ. Ливерпуль – Саутгемптон 2:0

Команды начали матч интенсивно, ни один из коллективов не желал отсиживаться в обороне. Тем не менее, общее приятное впечатление от дебюта сложилось, скорее, от игры "Саутгемптона". На первых минутах "святые" не позволяли мерсисайдцам продуцировать опасность у своих ворот, выдавливая "Ливерпуль" на фланги, также гости пытались нагнетать ситуацию возле чужих владений.

Однако стоило "красным" взвинтить темп, как "Саутгемптон" моментально сел в низкий блок – причем, не самый надежный, ведь Форстеру пришлось сначала отбивать пушку Салаха, а затем справляться с выстрелом Жоты. Также можно вспомнить неплохой кивок Филлипса (рядом со штангой) и перекладину от Вейналдума. Запал банды Хазенхюттля как ветром сдуло.

25' - Good feet from Jota as he creates space in the area before his effort was saved. Not long after, Salah tests Forster again with a first-time effort from the right.



