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Гвардиола: Мы используем сегодняшний матч с Челси как урок

Англия
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Наставник "горожан" подвел итоги матча с "пенсионерами"

Гвардиола: Мы используем сегодняшний матч с Челси как урок

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Челси" в матче 35-го тура АПЛ.

"Напряженная игра, и в целом мы выступили хорошо. Мы не использовали шанс забить с пенальти в конце первого тайма. Решение о том, как бить, принимал Агуэро. Это прерогатива бьющего. Он решил бить именно так, добавить тут нечего.

Пенальти в конце надо было ставить. Вот и все. Такое случается, это футбол. В следующий раз мы постараемся реализовать свой удар с точки. Вот и все, что я могу сказать. Я видел повтор – это пенальти.

"Челси" – топ-команда, но мы играли лучше. Все складывалось хорошо, но они забили в конце. Через 21 день мы снова встретимся в финале Лиги чемпионов. Мы используем сегодняшний матч как урок и намерены добыть очки, нужные для завоевания чемпионства", – рассказал испанец.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Челси (Лондон) Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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