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Тухель: Забей Ман Сити пенальти - все закончилось бы не начавшись

Англия
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Наставник "пенсионеров" подвел итоги матча с "горожанами"

Тухель: Забей Ман Сити пенальти - все закончилось бы не начавшись

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в матче 35-го тура АПЛ.

"Какое славное выступление во втором тайме! В первом тайме игра была более-менее равной, причем в последние пять минут мы чуть не отдали матч. Забей они пенальти – все закончилось бы не начавшись. У нас не было бы шанса на камбэк.

Но я потрясен реакцией команды, ее игрой во втором тайме. Мы заслужили выиграть второй тайм. Если хочешь украсть все три очка на "Этихаде", требуется немного везения, голевые моменты и верные решения со стороны рефери. Во втором тайме у нас было много полумоментов, так что поздравления команде за ее выступление", – рассказал Тухель.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Челси (Лондон)
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Источник:
BBC

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