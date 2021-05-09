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Тухель: Забей Ман Сити пенальти - все закончилось бы не начавшись
Наставник "пенсионеров" подвел итоги матча с "горожанами"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал
"Какое славное выступление во втором тайме! В первом тайме игра была более-менее равной, причем в последние пять минут мы чуть не отдали матч. Забей они пенальти – все закончилось бы не начавшись. У нас не было бы шанса на камбэк.
Но я потрясен реакцией команды, ее игрой во втором тайме. Мы заслужили выиграть второй тайм. Если хочешь украсть все три очка на "Этихаде", требуется немного везения, голевые моменты и верные решения со стороны рефери. Во втором тайме у нас было много полумоментов, так что поздравления команде за ее выступление", – рассказал Тухель.
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