Агуэро о своем пенальти: Это было плохое решение, и я несу полную ответственность

Нападающий "Ман Сити" Серхио Агуэро прокомментировал свое неудачное исполнение пенальти в потенциально чемпионском матче 35-го тура АПЛ против "Челси":

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility.