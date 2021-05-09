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Агуэро о своем пенальти: Это было плохое решение, и я несу полную ответственность

Англия
(1 голосов)

Упустили победу

Агуэро о своем пенальти: Это было плохое решение, и я несу полную ответственность

Манчестер Сіті/Автор невідомий

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Нападающий "Ман Сити" Серхио Агуэро прокомментировал свое неудачное исполнение пенальти в потенциально чемпионском матче 35-го тура АПЛ против "Челси":

"Я хотел бы извиниться перед своими товарищами по команде, персоналом и болельщиками за то, что я не реализовал пенальти. Это было плохое решение, и я несу полную ответственность", - написал Агуэро в Twitter.

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При условии победы в матче против "аристократов" "горожане" могли бы уже вчера праздновать чемпионство, однако оно откладывается, как минимум, до сегодня. Если "Ман Юнайтед" проиграет "Астон Вилле", то подопечные Гвардиолы станут обладателями трофея, правда, дома, а не на стадионе.

Отметим, что на счету самого Агуэро всего два гола в 11 матчах АПЛ в этом сезоне. Большинство встреч он пропустил из-за травмы.

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В статье: Серхио Агуэро Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Tasha (Киев)
09.05.2021 в 09:55
А могло бути символічно, Агуеро міг забити чемпіонський гол.
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