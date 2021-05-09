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VAR и миллиметровый офсайд. Лидс - Тоттенхэм 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Пока для "шпор" ЛЧ в мечтах

VAR и миллиметровый офсайд. Лидс - Тоттенхэм 3:1. Видео голов и обзор матча

Лідс/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 35-го тура чемпионата Англии, в котором "Лидс" уверенно переиграл "Тоттенхэм". Хозяева были не очень гостеприимные и открыли счет сразу в начале встречи. Вскоре Деле Алле оформил первый ассист в текущем сезоне АПЛ, а Кейн вывел хозяев вперед, однако у нападающего зафиксировали миллиметровый офсайд. А вот "павлины" сумели не только повести в счете, но и увеличить преимущество до двух мячей - все благодаря контратакам.

"Лидс" - "Тоттенхэм" 3:1 (2:1)

Голы: Даллас 13, Бэмфорд 42, Родриго 84 - Сон 25

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Лидс
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.05.2021 в 10:46
Как красиво бегут в контру! Кейн хорош, но чтобы не говорили, без Моура Тоттенхэм посыпится.
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