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VAR и миллиметровый офсайд. Лидс - Тоттенхэм 3:1. Видео голов и обзор матча
Пока для "шпор" ЛЧ в мечтах
Лідс/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 35-го тура чемпионата Англии, в котором "Лидс" уверенно переиграл "Тоттенхэм". Хозяева были не очень гостеприимные и открыли счет сразу в начале встречи. Вскоре Деле Алле оформил первый ассист в текущем сезоне АПЛ, а Кейн вывел хозяев вперед, однако у нападающего зафиксировали миллиметровый офсайд. А вот "павлины" сумели не только повести в счете, но и увеличить преимущество до двух мячей - все благодаря контратакам.
"Лидс" - "Тоттенхэм" 3:1 (2:1)
Голы: Даллас 13, Бэмфорд 42, Родриго 84 - Сон 25
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