Первый гол Тьяго. Ливерпуль - Саутгемптон 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 35-го тура АПЛ, в котором "Ливерпуль" одолел "Саутгемптон". Свое небольшое преимущество хозяева воплотили в два гола: по мячу в каждом из таймов. А вот "святые" предоставленные им моменты не использовали. Алиссон был на высоте, выполнив шесть сэйвов за 90 минут. Также отметим, что Тьяго забил первый гол в футболке "месисайдцев".

"Ливерпуль" - "Саутгемптон" 2:0 (1:0)

Голы: Мане 31, Тьяго 90