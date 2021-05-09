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Первый гол Тьяго. Ливерпуль - Саутгемптон 2:0. Видео голов и обзор матча
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Ліверпуль/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 35-го тура АПЛ, в котором "Ливерпуль" одолел "Саутгемптон". Свое небольшое преимущество хозяева воплотили в два гола: по мячу в каждом из таймов. А вот "святые" предоставленные им моменты не использовали. Алиссон был на высоте, выполнив шесть сэйвов за 90 минут. Также отметим, что Тьяго забил первый гол в футболке "месисайдцев".
"Ливерпуль" - "Саутгемптон" 2:0 (1:0)
Голы: Мане 31, Тьяго 90
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