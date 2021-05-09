АПЛ. Удаление Данка позволило Вулвз сделать камбэк в матче с Брайтоном

В случае победы “Брайтон” мог набрать 40 очков и математически гарантировать себе место в элите в следующем сезоне. Изначально в игре против “Вулвз” все складывалось хорошо для “чаек”. На 13-й минуте капитан команды Льюис Данк удачно подключился к угловому, и мощно вколотил головой мяч в сетку. “Брайтон” выигрывал 1:0, и мог забивать больше.

Но после перерыва сразу все пошло не так. Фабиу Силва оторвался от Данка после паса Витиньи, и капитану “Брайтону” не оставалось ничего, как прихватить форварда “Вулвз” за футболку. Фол последней надежды, красная карточка.

???? Brighton have received the joint most PL red cards this season (5, level with Arsenal) & Lewis Dunk is the only player to be sent off twice in the competition in 2020-21 pic.twitter.com/Pa3WtPmjiX — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 9, 2021

Нуну Эшпириту Санту отреагировал на удаление двумя заменами. На поле вышли Траоре и Виллиан Жозе, и у "Вулвергемптона" стала получаться игра в атаке. В итоге счет удалось сравнять благодаря Траоре. Он обыгрался с Силвой, вошел в штрафную, и пробил без шансов для Санчеса.

“Брайтону” не удалось взять хотя бы одно очко. “Вулвз” давил, и на 90-й минуте забил второй гол. Гиббс-Уайт, пять минут назад не реализовавший стопроцентный момент, во второй раз не промахнулся – 2:1.

"Вулвергемптон" поднялся на 12-е место, “Брайтон” остается 15-м.

Английская Премьер-лига, 35-й тур. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Брайтон” 2:1

Голы: Траоре 76, Гиббс-Уайт 90 – Данк 13

“Вулверхэмптон”: Патрисиу – Хувер, Коуди, Килмен, Аит-Нури – Моутиньо, Невеш (Траоре 61) – Гиббс-Уайт, Витинья (Дендонкер 78), Поденсе (Виллиан Жозе 69) – Силва

“Брайтон”: Санчес – Берн, Данк, Уэбстер, Уайт – Троссард (Модер 58), Биссума, Гросс, Джаханбахш (Мак Аллистер 58) – Мопе – Уэлбек (Зечири 78)

Предупреждения: Килмен 80, Коуди 83 – Санчес 85, Биссума 90+2

Удаление: Данк 53, Мопе 90+7