АПЛ. Удаление Данка позволило Вулвз сделать камбэк в матче с Брайтоном

В случае победы “Брайтон” мог набрать 40 очков и математически гарантировать себе место в элите в следующем сезоне. Изначально в игре против “Вулвз” все складывалось хорошо для “чаек”. На 13-й минуте капитан команды Льюис Данк удачно подключился к угловому, и мощно вколотил головой мяч в сетку. “Брайтон” выигрывал 1:0, и мог забивать больше.

Но после перерыва сразу все пошло не так. Фабиу Силва оторвался от Данка после паса Витиньи, и капитану “Брайтону” не оставалось ничего, как прихватить форварда “Вулвз” за футболку. Фол последней надежды, красная карточка.

???? Brighton have received the joint most PL red cards this season (5, level with Arsenal) & Lewis Dunk is the only player to be sent off twice in the competition in 2020-21 pic.twitter.com/Pa3WtPmjiX