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АПЛ. Удаление Данка позволило Вулвз сделать камбэк в матче с Брайтоном

Англия
(1 голосов)

0:1 после первого тайма, 2:1 в итоге

АПЛ. Удаление Данка позволило Вулвз сделать камбэк в матче с Брайтоном

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

В случае победы “Брайтон” мог набрать 40 очков и математически гарантировать себе место в элите в следующем сезоне. Изначально в игре против “Вулвз” все складывалось хорошо для “чаек”. На 13-й минуте капитан команды Льюис Данк удачно подключился к угловому, и мощно вколотил головой мяч в сетку. “Брайтон” выигрывал 1:0, и мог забивать больше.

Но после перерыва сразу все пошло не так. Фабиу Силва оторвался от Данка после паса Витиньи, и капитану “Брайтону” не оставалось ничего, как прихватить форварда “Вулвз” за футболку. Фол последней надежды, красная карточка.

Нуну Эшпириту Санту отреагировал на удаление двумя заменами. На поле вышли Траоре и Виллиан Жозе, и у "Вулвергемптона" стала получаться игра в атаке. В итоге счет удалось сравнять благодаря Траоре. Он обыгрался с Силвой, вошел в штрафную, и пробил без шансов для Санчеса.

“Брайтону” не удалось взять хотя бы одно очко. “Вулвз” давил, и на 90-й минуте забил второй гол. Гиббс-Уайт, пять минут назад не реализовавший стопроцентный момент, во второй раз не промахнулся – 2:1.

"Вулвергемптон" поднялся на 12-е место, “Брайтон” остается 15-м.

Английская Премьер-лига, 35-й тур. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Брайтон” 2:1

Голы: Траоре 76, Гиббс-Уайт 90 – Данк 13

“Вулверхэмптон”: Патрисиу – Хувер, Коуди, Килмен, Аит-Нури – Моутиньо, Невеш (Траоре 61) – Гиббс-Уайт, Витинья (Дендонкер 78), Поденсе (Виллиан Жозе 69) – Силва

“Брайтон”: Санчес – Берн, Данк, Уэбстер, Уайт – Троссард (Модер 58), Биссума, Гросс, Джаханбахш (Мак Аллистер 58) – Мопе – Уэлбек (Зечири 78)

Предупреждения: Килмен 80, Коуди 83 – Санчес 85, Биссума 90+2

Удаление: Данк 53, Мопе 90+7

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В статье: Вулверхэмптон Брайтон энд Хоув Альбион
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