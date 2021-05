АПЛ. Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:3. Сити придется подождать 

В десятый раз в сезоне “Манчестер Юнайтед” пропускает первым в выездном матче, но затем отыгрывается и не проигрывает. Девять побед и одна ничья. К слову, “Юнайтед” еще ни разу не проиграл в гостях в этом сезоне АПЛ.

Итак, по традиции, команда Сульшера проспала первый тайм игры с “Виллой”. Полумоменты были у Гринвуда и Рэшфорда, но “Астон Вилла” в целом комфортно чувствовала себя у своих ворот. Более того – удачная вылазка вперед в середине первого тайма привела к голу в ворота МЮ. Фред и Мактомини учудили на двоих, Траоре подобрал мяч, вошел в штрафную и красивым, хлестким ударом уложил его в угол. 1:0.

На первых минутах второго тайма “Астон Вилла” едва не добавила второй мяч, но Эль-Гази пробил слабо, прямо в руки Хендерсона после перспективной атаки с участием Баркли. И сразу же “Юнайтед” отыгрался. Дуглас Луис сыграл неосторожно в своей штрафной, и завалил Погба, Фернандеш не простил с точки.

Не прошло и пяти минут, когда гости забили второй гол. В этот раз мячом отметился Гринвуд. С ним не доиграл Мингз, а голевой пас отдал Ван-Биссака.

После 2:1 игра была полностью под контролем “Юнайтед”. Атак у “Виллы” практически не было, а третий гол в ворота хозяев был вопросом времени. Его забил Кавани. Снова головой, и снова после выхода на замену.

???? No player has scored more PL goals as a substitute in a single season for Man Utd than Edinson Cavani (5) #AVLMUN pic.twitter.com/Xwygc4k7mD