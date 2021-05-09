Бруну Фернандеш реализовал пенальти за сезон больше нежели любой игрок МЮ в истории

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Астон Виллу" со счетом 3:1.

Первый гол в этом поединке забил атакующий полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш - португалец реализовал 11-метровый удар на 52-й минуте встречи. Этот реализованный пенальти стал для 26-летнего хавбека 13-м в текущем сезоне.

Таким образом, Фернандеш в нынешней кампании забил больше голов с "точки", нежели все игроки "Ман Юнайтед" в истории команды.

В текущем сезоне во всех турнирах Бруну принял участие в 54 матчах, в которых записал на свой счет 27 забитых мячей и 17 ассистов.