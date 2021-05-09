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АПЛ. Вест Хэм - Эвертон 0:1. Анчелотти разбивает мечты Мойеса
У команды Ярмоленко теперь меньше шансов на Лигу чемпионов
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Английская Премьер-лига, 35-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” – “Эвертон” 0:1
Гол: Калверт-Льюин 24
“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Диоп, Доусон, Крессуэлл (Фредерикс 59) – Соучек, Лансини (Боуэн 43) – Форнальс, Лингард, Бенрахма (Ярмоленко 73) – Антонио
“Эвертон”: Пикфорд – Динь, Кин, Мина (Холгейт 62), Годфри, Коулмэн – Сигурдссон (Делф 85), Дэвис, Аллан – Ришарлисон (Кинг 84), Калверт-Льюин
Предупреждения: Соучек 72, Лингард 75 – Аллан 76
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