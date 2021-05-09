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АПЛ. Вест Хэм - Эвертон 0:1. Анчелотти разбивает мечты Мойеса

Англия
(1 голосов)

У команды Ярмоленко теперь меньше шансов на Лигу чемпионов  

АПЛ. Вест Хэм - Эвертон 0:1. Анчелотти разбивает мечты Мойеса

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 35-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Эвертон” 0:1

Гол: Калверт-Льюин 24

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Диоп, Доусон, Крессуэлл (Фредерикс 59) – Соучек, Лансини (Боуэн 43) – Форнальс, Лингард, Бенрахма (Ярмоленко 73) – Антонио

“Эвертон”: Пикфорд – Динь, Кин, Мина (Холгейт 62), Годфри, Коулмэн – Сигурдссон (Делф 85), Дэвис, Аллан – Ришарлисон (Кинг 84), Калверт-Льюин

Предупреждения: Соучек 72, Лингард 75 – Аллан 76

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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