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Кавани повторил рекорд Чичарито и Сульшера по голам после замены в АПЛ
В уругвайца, мексиканца и норвежца по 5 мячей в одной кампании
Faisal HQ / Автор неизвестен
В поединке 35-го тура чемпионата Англии
3-й мяч "красных дьяволов" в этом матче забил форварда Эдинсон Кавани - уругваец вышел на замену во втором тайме и отметился забитым мячем на 87-й минуте встречи.
В текущем сезоне АПЛ 34-летний нападающий забил уже свой 5-й гол после выхода на замену. Таким образом, Эдинсон повторил рекорд экс-форварда "МЮ" Чичарито (сезон 2010/11), а также нынешнего наставника "Манчестер Юнайтед" Сульшера (кампания 1998/99).
В нынешней кампании во всех турнирах Кавани принял участие в 35 матчах, в которых записал на свой счет 15 голов и 5 ассистов.
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