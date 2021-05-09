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Кавани повторил рекорд Чичарито и Сульшера по голам после замены в АПЛ

Англия
(1 голосов)

В уругвайца, мексиканца и норвежца по 5 мячей в одной кампании

Кавани повторил рекорд Чичарито и Сульшера по голам после замены в АПЛ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В поединке 35-го тура чемпионата Англии "Ман Юнайтед" на выезде обыграл "Астон Виллу" со счетом 3:1.

3-й мяч "красных дьяволов" в этом матче забил форварда Эдинсон Кавани - уругваец вышел на замену во втором тайме и отметился забитым мячем на 87-й минуте встречи.

В текущем сезоне АПЛ 34-летний нападающий забил уже свой 5-й гол после выхода на замену. Таким образом, Эдинсон повторил рекорд экс-форварда "МЮ" Чичарито (сезон 2010/11), а также нынешнего наставника "Манчестер Юнайтед" Сульшера (кампания 1998/99).

В нынешней кампании во всех турнирах Кавани принял участие в 35 матчах, в которых записал на свой счет 15 голов и 5 ассистов.

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В статье: Эдинсон Кавани Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Opta

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