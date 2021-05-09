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Сульшер: Отсрочить чемпионство Ман Сити - лучшее, что есть на сегодня
Коуч "красных дьяволов" подвел итоги гостей победы
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал выездную победу над "Астон Виллой" в матче 35-го тура АПЛ.
"Я очень рад. Мы были в Европе, вернулись только в половине четвертого утра в пятницу – и это всегда тяжело. В перерыве мы отлично отреагировали на ситуацию в игре, хотя я чувствовал, что в первом тайме мы были лучше, создали хорошие моменты, но просто не смогли забить.
Когда ты свежий, то в такой игре это преимущество ощущается. Мы могли забить первыми, но это сделал соперник, причем из ничего, но это хороший гол, кстати говоря. Тем не менее, я всем доволен.
Отсрочить чемпионство "Манчестер Сити" – это хорошо. Это лучшее, что есть на сегодняшний день. Хорошо что я не наткнусь на фанатов "Сити", когда буду ехать домой. Мы постараемся бороться с этим настолько долго, насколько это возможно", – рассказал наставник "МЮ".
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