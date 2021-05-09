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АПЛ. Арсенал отправил Вест Бром в Чемпионшип
Первый вылет в карьере Сэма Эллардайса, первый гол Виллиана за Арсенал
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Рано или поздно это должно было случиться. “Вест Бром” не использовал свои шансы в матчах с “Астон Виллой” и “Вулверхэмптоном”, и его вылет был вопросом времени. Чтобы сохранить теоретические шансы на спасение, команде Сэма Эллардайса нужно было не проиграть “Арсеналу”. Она была близка к этому, но в нужный момент, при счете 2:1, не дожала “канониров”.
“Арсенал” просто доигрывает сезон. Вылетев из Лиги Европы, команда Микеля Артеты лишилась шансов на еврокубки. Осталось доиграть матчи в АПЛ, а затем думать, что делать дальше.
“Вест Бром” активнее начал матч, в центре внимания был Перейра. Но реализация моментов лучше была у “Арсенала”. Первый гол был забит благодаря хорошему движению Виллиана. Он сместился в свободную зону, вытянул на себя защитников, и катнул мяч на фланг Сака. Прострел в штрафную и Смит-Роу забил свой первый гол в Премьер-лиге.
Затем красивый удар получился у Пепе. Классический гол – смещение в центр с правого фланга и удар левой – 2:0. “Вест Бромвич” в Чемпионшипе.
Команда Эллардайса пыталась вернуть интригу во втором тайме. Перейра не останавливался и в итоге ему удалось забить свой гол. Бразилец выполнил забег со своей половины поля, медленные Себальос и Эльнени за ним не успели, защитники “Арсенала” расступились, точный удар в угол и 2:1.
“Арсенал” дрогнул, ВБА принялся давить и команда Эллардайса создала несколько неплохих моментов. Но подвела реализация. А на 90-й минуте точку в матче поставил Виллиан, блестяще исполнив штрафной удар. Это был его первый гол за “Арсенал”. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.
“Вест Бромвич” в 11-й раз вылетает из Премьер-лиги, Сэм Эллардайс – первый раз в своей тренерской карьере.
Английская Премьер-лига, 35-й тур. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Вест Бромвич Альбион” 3:1
Голы: Смит-Роу 29, Пепе 35, Виллиан 90 – Перейра 67
“Арсенал”: Лено – Чамберс, Холдинг, Габриэл, Сака – Эльнени, Себальос (Парти 76) – Виллиан, Смит-Роу (Тирни 63), Пепе – Мартинелли (Ляказетт 60)
ВБА: Джонстон – Таунсенд, Бартли, Аджайи, Ферлонг – Перейра, Филлипс, Йокушлу, Робинсон (Диангана 68) – Галлахер – Диань (Робсон-Кану 56)
Предупреждения: Себальос 70 – Робсон-Кану 61, Галлахер 70
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