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Биг Сэм впервые вылетел с АПЛ - это случилось с Вест Бромвичем
До этого Эллардайс тренировал в Англии семь клубов
В матче 35-го тура чемпионата Англии
Таким образом, "дрозды" потеряли шансы на сохранение прописки в АПЛ и проведут следующий сезон в Чемпионшипе. Это первый вылет для главного тренера команды Сэма Эллардайса из высшего английского дивизиона.
До этого "Биг Сэм" тренировал семь клубов АПЛ: "Болтон" (2001-2007), "Ньюкасл" (2007-2008), "Блэкберн" (2008-2010), "Вест Хэм" (2011-2015), "Сандерленд" (2015-2016), "Кристал Пэлас" (2016-2017) и "Эвертон" (2017-2018).
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