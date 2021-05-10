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The Athletic: воспитанник Челси, попавший в немилость Тухеля, может стать одноклубником Ярмоленко
Если Андрей сам останется в "Вест Хэме"
Getty Images / Global Images Ukraine
Летом "Вест Хэм Юнайтед" будет пытаться подписать нападающего лондонского "Челси" Тэмми Абрахама. По информации авторитетного издания The Athletic, лондонцы оценивают трансфер форварда в 40 миллионов фунтов стерлингов.
На прошлой неделе менеджер Дэвид Мойес настаивал на том, чтобы его клуб не принимал участия в гонке за Абрахамом. Тем не менее, боссы" Вест Хэма" все еще желают взять 23-летнего игрока хотя бы в аренду.
"Молотобойцы" надеются, что "Астон Вилла", "Лестер" и "Ньюкасл", которые также ранее проявляли интерес к воспитаннику "синих", не смогут заплатить за него такую сумму. Напомним, при Тухеле форвард вышел на поле в 6 поединках АПЛ.
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