The Athletic: воспитанник Челси, попавший в немилость Тухеля, может стать одноклубником Ярмоленко

Летом "Вест Хэм Юнайтед" будет пытаться подписать нападающего лондонского "Челси" Тэмми Абрахама. По информации авторитетного издания The Athletic, лондонцы оценивают трансфер форварда в 40 миллионов фунтов стерлингов.

На прошлой неделе менеджер Дэвид Мойес настаивал на том, чтобы его клуб не принимал участия в гонке за Абрахамом. Тем не менее, боссы" Вест Хэма" все еще желают взять 23-летнего игрока хотя бы в аренду.

"Молотобойцы" надеются, что "Астон Вилла", "Лестер" и "Ньюкасл", которые также ранее проявляли интерес к воспитаннику "синих", не смогут заплатить за него такую сумму. Напомним, при Тухеле форвард вышел на поле в 6 поединках АПЛ.