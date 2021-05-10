Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харри Магуайр может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы
Он получил её в матче с Астон Виллой
Sky
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр получил травму в поединке 35-го тура английской Премьер-лиги с "Астон Виллой" (3:1). Капитан "красных дьяволов" покинул поле на 78-й минуте.
"Надеюсь, что мы сможем сыграть финал с Гарри Магуайром, но я не знаю. Мы должны уточнить. Я не врач, должны сделать магнитно-резонансную томографию. Там парень упал на него сверху и он подвернул лодыжку", - сказал главный тренер Уле-Гуннар Сульшер в интервью Sky Sports.
Напомним, в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с испанским "Вильярреалом" 26 мая в Гданьске на стадионе "Гданьск Арена".
Популярное сейчас
- "Я думал, у меня будет другой состав". Пирло высказался о своем будущем в Юве после 0:3 от Милана
- Трансферные перспективы Ингульца и окончательный выбор Де Дзерби. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Азар спасает мечту. Реал - Севилья 2:2. Видео голов и обзор матча
- АПЛ. Манчестер Сити - Челси 1:2. Где двое, там и третий?
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО