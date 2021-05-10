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Харри Магуайр может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы

Англия
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Он получил её в матче с Астон Виллой

Харри Магуайр может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы

Sky

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Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр получил травму в поединке 35-го тура английской Премьер-лиги с "Астон Виллой" (3:1). Капитан "красных дьяволов" покинул поле на 78-й минуте.

"Надеюсь, что мы сможем сыграть финал с Гарри Магуайром, но я не знаю. Мы должны уточнить. Я не врач, должны сделать магнитно-резонансную томографию. Там парень упал на него сверху и он подвернул лодыжку", - сказал главный тренер Уле-Гуннар Сульшер в интервью Sky Sports.

Напомним, в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с испанским "Вильярреалом" 26 мая в Гданьске на стадионе "Гданьск Арена".

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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