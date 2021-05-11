Культурная гонка за золото в Ла Лиге, два из трех для Тухеля и Роналду в вакууме. Аудиомнение #91

Обсуждаем четыре топ-поединка уик-энда. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

Говорим о невнятном судействе Энтони Тейлора, объясняем, почему "Сити" и "Челси" не репетировали финал, ищем схожесть между 11-метровыми Агуэро и Кессье. Обсуждаем взаимные уступки в чемпионате Испании, двойственность "Атлетико", судьбу Симеоне, пенальти за игру рукой Милитао и отношение Винисиуса к делу – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:25 – "Манчестер Сити" – "Челси" 1:2;

06:51 – "Барселона" – "Атлетико" 0:0;

14:53 – "Ювентус" – "Милан" 0:3;

18:48 – "Реал" – "Севилья" 2:2;

16:33 – Не попадайте в офсайд!