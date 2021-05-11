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Культурная гонка за золото в Ла Лиге, два из трех для Тухеля и Роналду в вакууме. Аудиомнение #91

Англия
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Культурная гонка за золото в Ла Лиге, два из трех для Тухеля и Роналду в вакууме. Аудиомнение #91

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем четыре топ-поединка уик-энда. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Говорим о невнятном судействе Энтони Тейлора, объясняем, почему "Сити" и "Челси" не репетировали финал, ищем схожесть между 11-метровыми Агуэро и Кессье. Обсуждаем взаимные уступки в чемпионате Испании, двойственность "Атлетико", судьбу Симеоне, пенальти за игру рукой Милитао и отношение Винисиуса к делу – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:25 – "Манчестер Сити" – "Челси" 1:2;

06:51 – "Барселона" – "Атлетико" 0:0;

14:53 – "Ювентус" – "Милан" 0:3;

18:48 – "Реал" – "Севилья" 2:2;

16:33 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Хосеп Гвардиола Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Зинедин Зидан Серхио Агуэро Диего Симеоне Барселона Реал (Мадрид) Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити Севилья Энтони Тейлор Милан Франк Кесси Винисиус Жуниор Эдер Милитао Подкаст Аудиомнение
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