Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Культурная гонка за золото в Ла Лиге, два из трех для Тухеля и Роналду в вакууме. Аудиомнение #91
Итоги выходных
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем четыре топ-поединка уик-энда. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Говорим о невнятном судействе Энтони Тейлора, объясняем, почему "Сити" и "Челси" не репетировали финал, ищем схожесть между 11-метровыми Агуэро и Кессье. Обсуждаем взаимные уступки в чемпионате Испании, двойственность "Атлетико", судьбу Симеоне, пенальти за игру рукой Милитао и отношение Винисиуса к делу – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:25 – "Манчестер Сити" – "Челси" 1:2;
06:51 – "Барселона" – "Атлетико" 0:0;
14:53 – "Ювентус" – "Милан" 0:3;
18:48 – "Реал" – "Севилья" 2:2;
16:33 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
Популярное сейчас
- Соль: Наслаждался тренировками Хацкевича, он хороший тренер и очень сильный психолог
- Игрок Ингульца – о будущем: Веду переговоры и с другими клубами
- Иванов обслужит финал кубка, Ингулец потеряет лучшего игрока. Главные новости за 10 мая
- А мог бы оформить титул. Агуэро паршиво исполнил "паненку" с Челси. ВИДЕО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО