Кавани обновил контракт с Манчестер Юнайтед

Уругвайский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани подписал новый контракт с клубом.

Соглашение будет рассчитано еще на год.

Напомним, что после расистского скандала вокруг слова "negro" Кавани стал жертвой хейта в Великобритании со стороны общества и несмотря на хороший старт своих выступлений, забитые голы, зимой хотел оставить чемпионат Англии. Речь шла о возвращении в Южную Америку.

Однако заново звезда Эдинсона Кавани засияла в матчах плей-офф Лиги Европы. Довольний трене Сульшер и руководство клуба взялись убеждать форварда остаться в МЮ.

Напомним, что Кавани выступает в Юнайтед с прошлого сезона.