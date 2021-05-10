  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кавани обновил контракт с Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кавани обновил контракт с Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)
Кавани обновил контракт с Манчестер Юнайтед

Фото: Манчестер Юнайтед

Новина українською

Уругвайский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани подписал новый контракт с клубом.

Соглашение будет рассчитано еще на год.

Напомним, что после расистского скандала вокруг слова "negro" Кавани стал жертвой хейта в Великобритании со стороны общества и несмотря на хороший старт своих выступлений, забитые голы, зимой хотел оставить чемпионат Англии. Речь шла о возвращении в Южную Америку.

Однако заново звезда Эдинсона Кавани засияла в матчах плей-офф Лиги Европы. Довольний трене Сульшер и руководство клуба взялись убеждать форварда остаться в МЮ.

Напомним, что Кавани выступает в Юнайтед с прошлого сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...