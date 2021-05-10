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Кавани обновил контракт с Манчестер Юнайтед
Фото: Манчестер Юнайтед
Уругвайский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани подписал новый контракт с клубом.
Соглашение будет рассчитано еще на год.
Напомним, что после расистского скандала вокруг слова "negro" Кавани стал жертвой хейта в Великобритании со стороны общества и несмотря на хороший старт своих выступлений, забитые голы, зимой хотел оставить чемпионат Англии. Речь шла о возвращении в Южную Америку.
Однако заново звезда Эдинсона Кавани засияла в матчах плей-офф Лиги Европы. Довольний трене Сульшер и руководство клуба взялись убеждать форварда остаться в МЮ.
Напомним, что Кавани выступает в Юнайтед с прошлого сезона.
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