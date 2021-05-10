В английском Чемпионшипе побит рекорд по количеству голов за сезон

Нападающий "Брентфорда" Айван Тони побил рекорд Глена Мюррея по наибольшему количеству голов за сезон в Чемпионшипе - 30 мячей. На счету 25-летнего игрока "Брентфорда" уже 31 гол - последний в матче с "Бристоль Сити" (3:1). Впереди еще два матча до конца чемпионата

Дарилу Мерфи и Крису Вуду не хватило 3 гола, Россу Маккормаку - 2, а Тиему Пукки - лишь 1 и это было два сезона назад, отмечает Sky Sports.

Но форвард "Брентфорда" Айван Тони превзошел всех и побил рекорд Глена Мюррея (отсчет ведут от ребрендинга Чепионшипа в 2004 году).

Мюррей установил предварительную планку в сезоне 2012/13, когда забил 30 голов, а "Кристал Палас" прошел в АПЛ под руководством Яна Холлоуея.