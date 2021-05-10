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АПЛ. Фулхэм оформил вылет, проиграв Бернли

Англия
(1 голосов)

Команда Скотта Паркера вернется в Чемпионшип

АПЛ. Фулхэм оформил вылет, проиграв Бернли

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера вылетел “Вест Бромвич”, сегодня “Фулхэм”. Еще ранее это сделал “Шеффилд Юнайтед”. Оформились все три команды, которые покинут Премьер-лигу. Борьба за выживание завершена за три тура до конца чемпионата.

Победа на “Энфилде” над “Ливерпулем” (седьмого марта) остается последней для “дачников”. Затем были пять поражений в шести матчах. С такими результатами выбраться из зоны вылета невозможно. Сегодня “Фулхэму” нужно было только побеждать. Однако команда Скотта Паркера проиграла “Бернли”.

Все решилось в первом тайме. “Фулхэм” мог доходить до последней трети гостей, но дальше не знал, что делать с мячом. “Бернли”, напротив, был эффективным.

На 35-й минуте Лоутон отправил мяч вперед, Выдра сохранил его на линии, и дал голевой пас на Вествуда – 1:0.

Проходит девять минут, и “Бернли” забил второй. Все снова очень быстро. Атака “Фулхэма” была прервана перехватом Ми, Браунхилл на Вуда, точный удар новозеландца – 2:0.

После перерыва было два спорных решения рефери. “Фулхэм” мог претендовать на пенальти, “Бернли” – на удаление Ареоля за игру рукой за пределами штрафной. Но два эпизода остались без внимания арбитра.

Замбо-Ангисса был ближе всех из игроков “Фулхэма”, чтобы размочить счет, но пробил в перекладину. В итоге – 2:0, победа “Бернли”.

Команда из западного Лондона пробыла в АПЛ всего один год, оформив второй вылет за три сезона. “Фулхэм” превращается в классический “йо-йо клуб.”

Английская Премьер-лига. 35-й тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Бернли” 0:2

Голы: Вествуд 35, Вуд 44

“Фулхэм”: Ареоля – Тете (Маджа 54), Андерсен, Адарабийо (Лофтус-Чик 74), Робинсон – Замбо-Ангисса, Лемина – Кавалейру, Бобби Рид (Онома 68), Лукман – Митрович

“Бернли”: Поуп – Тэйлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Макнил, Корк, Вествуд, Браунхилл – Вуд (Барнс 86), Выдра (Родригес 68)

Предупреждения: Замбо-Ангисса 40 Лемина 83

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В статье: Фулхэм (Лондон) Бернли
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