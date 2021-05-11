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Нападающий Ливерпуль: Текущий сезон – худший в моей профессиональной карьере футболиста

Англия
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Нападающий Ливерпуль: Текущий сезон – худший в моей профессиональной карьере футболиста

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что думает для себя о нынешней кампании. В сезоне-2020/21 сенегалец сыграл в 31 матче (9 голов и 6 результативных передач).

"Это худший сезон в моей карьере, нужно это признать. В чем дело? Я не знаю. Всегда старался быть позитивным, независимо от того, как идут дела. Я все время сомневаюсь в себе. Я даже прошел тест, чтобы оценить на свое тело".

"Я ем правильную пищу или все изменилось? Результаты показали, что все окей. Мне нужно понять, что в жизни бывают взлеты и падения. Я буду продолжать усердно работать и, возможно, со временем все наладится".

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В статье: Ливерпуль Садио Мане
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Источник:
tribalfootball

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