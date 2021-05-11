Нападающий Ливерпуль: Текущий сезон – худший в моей профессиональной карьере футболиста

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что думает для себя о нынешней кампании. В сезоне-2020/21 сенегалец сыграл в 31 матче (9 голов и 6 результативных передач).

"Это худший сезон в моей карьере, нужно это признать. В чем дело? Я не знаю. Всегда старался быть позитивным, независимо от того, как идут дела. Я все время сомневаюсь в себе. Я даже прошел тест, чтобы оценить на свое тело".