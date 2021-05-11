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Борис Джонсон подтвердил, что английские болельщики вернутся на трибуны с 17 мая
АПЛ впереди планеты всей?
Getty Images / Global Images Ukraine
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что болельщики смогут вернуться на поединки Английской Премьер-лиги со следующего понедельника – 17 мая в стране стартует реализация третьего шага по ослаблению ограничений.
"Мы разблокируем турникеты на стадионах с учетом ограничений по вместимости. На крупные арены допустят до 10 тысяч фанатов или максимум 25% от максимальной вместимости (прим. ред. UA-Футбол – в зависимости от того, какое число окажется меньше), на небольшие – до 4 000 болельщиков или 50% от вместимости".
Таким образом, каждая команда первенства проведет по одному поединка сезона, вооружившись поддержкой трибун. Напомним, два последних тура чемпионата Англии пройдут 18-19 мая и 23-го числа соответственно.
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