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Бруну Фернандеш назвал лучших игроков сезона в АПЛ

Англия
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Но лучшего из лучших выбрать он так и не смог

Бруну Фернандеш назвал лучших игроков сезона в АПЛ

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш назвал игроков английской Премьер-лиги, которые его впечатлили в нынешнем сезоне.

"Сложно выбрать лучшего. Думаю, все знают, что я считаю одним из лучших Кевина де Брёйне. Если посмотреть состав „Ливерпуля“, то там есть Салах. Плохо он играет или хорошо — Салах всё равно забивает голы. Гарри Кейн продолжает отлично выступать за „Тоттенхэм“. Рафинья из „Лидса“ также играет прекрасно.

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Илкай Гюндоган с декабря был просто великолепен. Джесси Лингард в последних 10 играх выступал на топ-уровне. Мне также нравится Мэйсон Маунт. Он стабилен с начала сезона. Если люди будут оценивать по его статистике, то он забил и отдал не так много, хотя играет на высочайшем уровне. Джек Грилиш до травмы был очень хорош. Патрик Бэмфорд забил много голов. Сложно выбрать одного игрока. Я ещё долго могу сидеть и называть имена", — цитирует Фернандеша Metro.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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