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Экс-игрок Шахтера продлит контракт с Манчестер Сити

Англия
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Еще на год. А говорили, что этого уже не будет

Экс-игрок Шахтера продлит контракт с Манчестер Сити

PP

Новина українською

Капитан английского "Манчестер Сити" бразилец Фернандиньо продолжит выступать за манчестерский клуб.

36-летний опорный полузащитник (центральный защитник) продлит контракт с манкунианцами в ближайшее время, сообщает Telegraph.

Срок его действующего контракта истекает летом 2021 года. У Фернандиньо были предложения из Южной Америки и Европы, но он считает, что может поиграть на высоком уровне. Он выступает за Сити уже 8 лет.

Фернандиньо выступал в донецком "Шахтере" в 2005-2013 годах.

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В статье: Фернандиньо Шахтер (Донецк) Манчестер Сити
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