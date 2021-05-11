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Экс-игрок Шахтера продлит контракт с Манчестер Сити
Еще на год. А говорили, что этого уже не будет
PP
Капитан английского "Манчестер Сити" бразилец Фернандиньо продолжит выступать за манчестерский клуб.
36-летний опорный полузащитник (центральный защитник) продлит контракт с манкунианцами в ближайшее время, сообщает Telegraph.
Срок его действующего контракта истекает летом 2021 года. У Фернандиньо были предложения из Южной Америки и Европы, но он считает, что может поиграть на высоком уровне. Он выступает за Сити уже 8 лет.
Фернандиньо выступал в донецком "Шахтере" в 2005-2013 годах.
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