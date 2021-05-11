Экс-игрок Шахтера продлит контракт с Манчестер Сити

Капитан английского "Манчестер Сити" бразилец Фернандиньо продолжит выступать за манчестерский клуб.

36-летний опорный полузащитник (центральный защитник) продлит контракт с манкунианцами в ближайшее время, сообщает Telegraph.

Срок его действующего контракта истекает летом 2021 года. У Фернандиньо были предложения из Южной Америки и Европы, но он считает, что может поиграть на высоком уровне. Он выступает за Сити уже 8 лет.

Фернандиньо выступал в донецком "Шахтере" в 2005-2013 годах.