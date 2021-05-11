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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:2. Лисы вернулись на третье место и подарили Сити чемпионство

Англия
(1 голосов)

Резерв Сульшера не справился с Лестером

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:2. Лисы вернулись на третье место и подарили Сити чемпионство

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 36-й тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Лестер” 1:2

Голы: Гринвуд 15 – Томас 10, Сеюнджю 66

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Теллес, Туанзебе, Байи, Ван-Биссака – ван де Бек, Матич – Эланга (Рэшфорд 66), Мата, Диалло (Фернандеш 78) – Гринвуд (Кавани 66)

“Лестер”: Шмейхель – Томас, Сеюнджю, Фофана, Кастань – Перес, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон – Варди (Чоудури 80), Ихеаначо

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В статье: Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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