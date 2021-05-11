Англия
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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:2. Лисы вернулись на третье место и подарили Сити чемпионство
Резерв Сульшера не справился с Лестером
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Английская Премьер-лига, 36-й тур. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” – “Лестер” 1:2
Голы: Гринвуд 15 – Томас 10, Сеюнджю 66
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Теллес, Туанзебе, Байи, Ван-Биссака – ван де Бек, Матич – Эланга (Рэшфорд 66), Мата, Диалло (Фернандеш 78) – Гринвуд (Кавани 66)
“Лестер”: Шмейхель – Томас, Сеюнджю, Фофана, Кастань – Перес, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон – Варди (Чоудури 80), Ихеаначо
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