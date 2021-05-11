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Манчестер Сити - новый чемпион Английской премьер-лиги

Англия
(5 голосов)

Коса МЮ - на камень "Лестера"

Манчестер Сити - новый чемпион Английской премьер-лиги

Новина українською

Клуб главного города северной Англии, "Манчестер Сити", досрочно стал новым чемпионом АПЛ благодаря тому, что его конкурент, "Манчестер Юнайтед", уступил "Лестеру" (1:2) и потерял теоретические шансы на борьбу за чемпионство.

Это седьмое чемпионство "Манчестер Сити" в чемпионате Англии, и третье - за последние четыре сезона.

Команда Пепа Гвардиолы выиграла Кубок Лиги и претендует на третий трофей по итогам сезона, ведь вышла в финал Лиги чемпионов (состоится 29 мая).

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"Горожане" гарантировали себе победу за три тура до завершения соревнований. Им остается сыграть два поединка на выезде - с "Ньюкасл Юнайтед" (14 мая) и "Брайтоном" (18 мая), а также один дома - с "Эвертоном".

За "Манчестер Сити" выступает игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко, а капитаном команды является экс-игрок донецкого "Шахтера" Фернандиньо.

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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йоперний театр (Наш футбол)
11.05.2021 в 22:26
Поздоровляю
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kalan-86 (Анкара)
11.05.2021 в 22:23
Молодцы и удачи в финале ЛЧ!
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Esfero (Львів)
11.05.2021 в 22:02
Мої вітання.
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