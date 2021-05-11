Манчестер Сити - новый чемпион Английской премьер-лиги

Клуб главного города северной Англии, "Манчестер Сити", досрочно стал новым чемпионом АПЛ благодаря тому, что его конкурент, "Манчестер Юнайтед", уступил "Лестеру" (1:2) и потерял теоретические шансы на борьбу за чемпионство.

Это седьмое чемпионство "Манчестер Сити" в чемпионате Англии, и третье - за последние четыре сезона.

Команда Пепа Гвардиолы выиграла Кубок Лиги и претендует на третий трофей по итогам сезона, ведь вышла в финал Лиги чемпионов (состоится 29 мая).

"Горожане" гарантировали себе победу за три тура до завершения соревнований. Им остается сыграть два поединка на выезде - с "Ньюкасл Юнайтед" (14 мая) и "Брайтоном" (18 мая), а также один дома - с "Эвертоном".

За "Манчестер Сити" выступает игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко, а капитаном команды является экс-игрок донецкого "Шахтера" Фернандиньо.