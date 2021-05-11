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Список Арсенала. Клуб выставит на трансферы 5 игроков

Англия
(1 голосов)

Но и это еще не все

Список Арсенала. Клуб выставит на трансферы 5 игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Из лондонского "Арсенала" летом может уйти немало футболистов.

Для того, чтобы сократить расходы на зарплаты в случае непопадания в еврокубки, лондонский клуб готов расстаться с 5 игроками, информирует The Guardian.

Это вратарь Бернд Лено, защитники Эктор Бельерин и Давид Луис, хавбек Гранит Джака, а еще форвард Александр Ляказетт.

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Также при наличии выгодных предложений "Арсенал" рассмотрит варианты с продажей защитника Энсли Мейтленд-Найлза, хавбеков Риса Нельсона, Джо Виллока, Маттео Гендузи и Лукаса Торрейры.

Вырученные средства "канониры" могут использовать для подписания новых футболистов, а также продления действующих соглашений с игроками.

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В статье: Арсенал (Лондон) трансфер
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
12.05.2021 в 00:41
Мэйтленд-Найлса??! Он очень хорош...зря :(
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Artemanat (Кривой Рог)
11.05.2021 в 23:59
Яремчука возьмут вместо Ляказета
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