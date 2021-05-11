Список Арсенала. Клуб выставит на трансферы 5 игроков

Из лондонского "Арсенала" летом может уйти немало футболистов.

Для того, чтобы сократить расходы на зарплаты в случае непопадания в еврокубки, лондонский клуб готов расстаться с 5 игроками, информирует The Guardian.

Это вратарь Бернд Лено, защитники Эктор Бельерин и Давид Луис, хавбек Гранит Джака, а еще форвард Александр Ляказетт.

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Также при наличии выгодных предложений "Арсенал" рассмотрит варианты с продажей защитника Энсли Мейтленд-Найлза, хавбеков Риса Нельсона, Джо Виллока, Маттео Гендузи и Лукаса Торрейры.

Вырученные средства "канониры" могут использовать для подписания новых футболистов, а также продления действующих соглашений с игроками.