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Список Арсенала. Клуб выставит на трансферы 5 игроков
Но и это еще не все
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Из лондонского "Арсенала" летом может уйти немало футболистов.
Для того, чтобы сократить расходы на зарплаты в случае непопадания в еврокубки, лондонский клуб готов расстаться с 5 игроками, информирует The Guardian.
Это вратарь Бернд Лено, защитники Эктор Бельерин и Давид Луис, хавбек Гранит Джака, а еще форвард Александр Ляказетт.
Также при наличии выгодных предложений "Арсенал" рассмотрит варианты с продажей защитника Энсли Мейтленд-Найлза, хавбеков Риса Нельсона, Джо Виллока, Маттео Гендузи и Лукаса Торрейры.
Вырученные средства "канониры" могут использовать для подписания новых футболистов, а также продления действующих соглашений с игроками.
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