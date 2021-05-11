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Капитан Манчестер Юнайтед может восстановиться к финалу Лиги Европы
Sky
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился информацией о травме защитника Харри Магуайра.
Капитан манкунианцев не смог доиграть матч с «Астон Виллой» (3:1) из-за повреждения голеностопа.
«Ему сделали МРТ. Хорошая новость заключается в том, что перелома нет.
Есть повреждение связок, но, надеюсь, мы еще увидим его в этом сезоне. Надеюсь, он будет готов к финалу», – заявил Сульшер.
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Вильярреалом" в финале Лиги Европы 26 мая.
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