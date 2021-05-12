На стиле: защитник Манчестер Юнайтед вышел на поединок против Лестера с Apple Watch на руке?

Футболист "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе вышел на поле "Олд Траффорд" на матч АПЛ против "Лестера" (1:2) в специальном фитнес-браслете. Данный трекер собирает информацию об организме в спокойном состоянии и во время нагрузок, считает количество пройденных шагов.

Многие болельщики спутали устройство Onyx ProKnit от американского производителя Whoop с популярными часами от компании Apple. Данный девайс регулярно используют регбисты и гольфисты. Фанаты АПЛ никогда не видели подобные трекеры на руках у футболистов, поэтому взорвали Твиттер после поединка.

Axel Tuanzebe is playing vs. Leicester wearing a smart watch ⌚ pic.twitter.com/CHgG1PQqQc — B/R Football (@brfootball) May 11, 2021

Напомним, Сульшер выпустил на матч с "лисами" дублирующий состав, ведь уже завтра "красные дьяволы" сыграют с "Ливерпулем".