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На стиле: защитник Манчестер Юнайтед вышел на поединок против Лестера с Apple Watch на руке?
ЗОЖ плюс километраж
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе вышел на поле "Олд Траффорд" на матч АПЛ против "Лестера" (1:2) в специальном фитнес-браслете. Данный трекер собирает информацию об организме в спокойном состоянии и во время нагрузок, считает количество пройденных шагов.
Многие болельщики спутали устройство Onyx ProKnit от американского производителя Whoop с популярными часами от компании Apple. Данный девайс регулярно используют регбисты и гольфисты. Фанаты АПЛ никогда не видели подобные трекеры на руках у футболистов, поэтому взорвали Твиттер после поединка.
Axel Tuanzebe is playing vs. Leicester wearing a smart watch ⌚ pic.twitter.com/CHgG1PQqQc— B/R Football (@brfootball) May 11, 2021
Напомним, Сульшер выпустил на матч с "лисами" дублирующий состав, ведь уже завтра "красные дьяволы" сыграют с "Ливерпулем".
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