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На стиле: защитник Манчестер Юнайтед вышел на поединок против Лестера с Apple Watch на руке?

Англия
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ЗОЖ плюс километраж

На стиле: защитник Манчестер Юнайтед вышел на поединок против Лестера с Apple Watch на руке?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе вышел на поле "Олд Траффорд" на матч АПЛ против "Лестера" (1:2) в специальном фитнес-браслете. Данный трекер собирает информацию об организме в спокойном состоянии и во время нагрузок, считает количество пройденных шагов.

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Многие болельщики спутали устройство Onyx ProKnit от американского производителя Whoop с популярными часами от компании Apple. Данный девайс регулярно используют регбисты и гольфисты. Фанаты АПЛ никогда не видели подобные трекеры на руках у футболистов, поэтому взорвали Твиттер после поединка.

Напомним, Сульшер выпустил на матч с "лисами" дублирующий состав, ведь уже завтра "красные дьяволы" сыграют с "Ливерпулем".

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В статье: Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе Apple
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Источник:
Sportbible

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