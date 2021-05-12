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Намек от Сульшера, очки для Роджерса. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Оле не мог выпустить основу

Намек от Сульшера, очки для Роджерса. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сульшер выставил дублирующий состав на матч с "лисами", ведь уже завтра, в четверг, "красные дьяволы" сыграют перенесенный из-за протестов фанатов поединок с "Ливерпулем". Взгляните сами: Де Хеа – Теллес, Туанзебе, Байи, Уильямс – Ван Де Бек, Матич – Эланга, Мата, Диалло – Гринвуд. Кавани, Фернандеш и Рашфорд вышли на поле во втором тайме, однако помочь хозяевам спастись не сумели. Итог: "Манчестер Сити" – чемпион (80 баллов), "Манчестер Юнайтед" идет на второй позиции (70 очков, игра в запасе), "Лестер" возвращается на третье место (66 пунктов) и отрывается от "Челси" (35, матч в запасе).

Читайте такжеМанчестер Юнайтед – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция перенесенного центрального матча 34-го тура АПЛ

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером".

Манчестер. "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" – "Лестер" 1:2

Голы: Гринвуд (15) – Томас (10), Сеюнджу (66)

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В статье: Брендан Роджерс Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Оле Гуннар Сульшер АПЛ Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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