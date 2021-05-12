Эксперименты Гвардиолы и вторая пощечина перед дракой: Тактика матча Ман Сити - Челси

Одним из центральных матчей прошлого европейского уик-энда было очное противостояние "Манчестер Сити" и "Челси". Несмотря на признаки ротации после успешных полуфиналов Лиги чемпионов, обе команды имели достаточно серьезные турнирные задачи. Для "Сити" - это была попытка в собственном матче стать досрочным чемпионом Англии. Для "Челси" - очередное важнейшее сражение за место в зоне Лиги чемпионов.

Помимо всего прочего, тренерские штабы обеих команд не могли не рассматривать это противостояние, как репетицию или разведку боем перед финалом важнейшего клубного турнира Европы. По большому счету, непосредственное противостояние двух лучших команд сезона началось еще в полуфинале Кубка Англии. "Челси" Томаса Тухеля оказалось единственной командой, способной не просто создать достойную конкуренцию нынешнему "Манчестер Сити", а и обыгрывать их в важнейших с турнирной точки зрения матчах.

В середине апреля команда Тухеля еще не имела того самого статуса, который она заслужила сейчас. Та неожиданная победа, выход в финал Кубка Англии и Лиги чемпионов, стабильные результаты в АПЛ расставили все по своим местам. Команда Тухеля находится на топ-уровне и в мировом футболе нет команд, которых она бы была неспособна обыграть. Перед матчем 35 тура Премьер-лиги очное противостояние "Челси" и "Манчестер Сити" рассматривалась футбольной общественностью именно через призму предстоящего финала ЛЧ.

В первую очередь, было интересно посмотреть на то, что предложит Хосеп Гвардиола. Однозначно, поражение в кубковом матче заставляло тренерский штаб "горожан" искать новые тактические ресурсы. Непреодолимый очковый отрыв от ближайшего преследователя в АПЛ позволял "Сити" экспериментировать, пробовать новые варианты ведения игры.

"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:2

Голы: Стерлинг 44 - Зиеш 63, Алонсо 90+2

На 45+3 минуте Агуэро не реализовал пенальти (вратарь)

"Манчестер Сити": Эдерсон - Диаш, Лапорт, Аке - Родри - Канселу, Торрес (Гюндоган 71), Стерлинг, Менди (Зинченко 80) - Жезус, Агуэро (Фоден 70)

"Челси": Менди - Рюдигер, Кристенсен (Зума 45+3), Аспиликуэта - Алонсо, Гилмор, Канте (Жоржиньо 68), Джеймс - Зиеш (Хадсон-Одои 76), Пулишич - Вернер

Предупреждения: Стерлинг 12, Жезус 90

Удары (в створ) - 16(4):12(5)

Удары из штрафной - 8:5

xG - 1,79:0,62

Владение - 48,3%:51,7%

Фолы - 12:10

Как мы уже отметили, оба тренера применяли ротацию. У "Сити" нашлось место в стартовом составе Аке, Менди, Торресу и Агуэро. Анализ кубкового матча с "Челси" привел Гвардиолу к варианту с базовой схемой 3-5-2. Или точнее 3-1-4-2. После системы игры без номинальных нападающих, вариант сразу с двумя форвардами был достаточно неожиданным. Предоставив отдых основным хавбекам - Де Брюйне, Гюндогану, Фернандиньо, Фодену, Марезу, Пеп нашел вариант с Жезусом и Агуэро на острие.

Что касается "Челси", то у Томаса Тухеля все было более прогнозируемо. Гости строили игру по своей классической схеме - 3-4-2-1. В центре вместо Жоржиньо в старте вышел Гилмор. Справа сыграл Джеймс, а слева - Алонсо. В полупространствах под Вернером действовали Зиеш и Пулишич.

В отличие от кубкового матча, на этот раз гости не уступили "Сити" в контроле. Команда Гвардиолы доминировала в первом тайме и больше владела мячом. В концовке тайма хозяевам удалось реализовать свое преимущество в забитый гол. "Горожане" были близки к тому, чтобы уйти в отрыв, но Агуэро по пижонски запорол пенальти.

После перерыва "Челси" существенно прибавил в интенсивности прессинга и контрпрессинга, а Манчестер, наоборот, успокоился и стал действовать пассивней. Постепенно гости нащупали слабое место соперника на левом фланге обороны и перехватили инициативу. Голы Зиеша и Алонсо, зародившиеся именно там, вытекали из хода матча и были вполне логичными.

"Манчестер Сити" в своих атакующих действиях заваливался на свой левый фланг. "Челси" в своих намерениях был более сбалансированным. В сравнении с кубковым матчем лондонцы более активно действовали на трети поля соперника. Если в апреле они наиграли в третьей зоне на 17% действий, то на этот раз на 24%. Основная доля этих процентов была оформлена именно во втором тайме.

В фазе игры без мяча команда Тухеля высоко прессинговала, но при переходе в позиционную оборону "Челси" перестраивался на структуру 5-2-3. В низком блоке, команда Тухеля трансформировалась в 5-4-1. На схеме выше отмечены эти фазовые перестроения.

"Манчестер Сити" в деструктивной фазе переходил на игру в пять защитников - 5-3-2. Разумеется, ответственными за перестроение были фланговые защитники - Менди и Канселу.

Нужно отметить оригинальную структуру высокого прессинга хозяев поля. Команда Гвардиолы пыталась направлять развитие позиционных атак "Челси" через фланг Алонсо. Агуэро и Жезус при билд-апе оппонентов смещались левее и с зазором контролировали Кристенсена и Аспилликуэту. Стерлинг и Торрес держали центральных хавов. При этом Рюдигер и Алонсо были свободны. Как только гости играли на левого центрального защитника, группа игроков "Сити", которая принимала участие в давлении, активировала фланговую ловушку. Перекрывая векторы передач на своих "клиентов" игроки Манчестера подвергали интенсивному давлению соперников на левом фланге обороны "Челси".

Одним из основных моментов в экспериментальном плане Гвардиолы были розыгрыши мяча с целью спровоцировать давление и последующим длинным забросом за спины защитникам. Таким образом, Пеп пытался воспользоваться высокой линией обороны "Челси". Эта комбинация неоднократно эффективно срабатывала. Забросы Лапорта и Диаша приводили к остроте на трети поля соперника. В частности, подобная передача португальского защитника привела к созданию фазового пространства для гола Стерлинга.

"Челси" регулярно создавал большие проблемы "Сити" на левом фланге его обороны. Оба гола гостей пришли именно из этой зоны. На скриншоте - эпизод, характеризующий системные позиционные ошибки Аке и Менди. Можно не сомневаться, что в финале Лиги чемпионов этих исполнителей к стартовому составу не подпустят.

Менди фулбек атакующего плана и его высокие позиции вполне логичны, но при этом, Аке часто ломал линию обороны и оставлял в игре огромную свободную зону.

Также нужно отметить, что игроки "Ман Сити" после перерыва нетипично часто для себя допускали индивидуальные ошибки. Это говорит о безалаберном отношении к делу, которое пораждает отсутствие должной мотивации.

После матча главный тренер победителей, Томас Тухель не скрывал положительных эмоций от игры своей команды во втором тайме:

"Какое славное выступление во втором тайме! В первом тайме игра была более-менее равной, причем в последние пять минут мы чуть не отдали матч. Забей они пенальти - все закончилось бы не начавшись. У нас не было бы шанса на камбэк. Но я потрясен реакцией команды, ее игрой во втором тайме. Мы заслужили выиграть второй тайм. Если хочешь украсть все три очка на "Этихаде", требуется немного везения, голевые моменты и верные решения со стороны рефери. Во втором тайме у нас было много полумоментов, так что поздравления команде за ее выступление".

В свою очередь, Хосеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции акцентировал внимание на судействе и нереализованном пенальти:

"Напряженная игра, и в целом мы выступили хорошо. Мы не использовали шанс забить с пенальти в конце первого тайма. Решение о том, как бить, принимал Агуэро. Это прерогатива бьющего. Он решил бить именно так, добавить тут нечего. Пенальти в конце надо было ставить. Вот и все. Такое случается, это футбол. В следующий раз мы постараемся реализовать свой удар с точки. Вот и все, что я могу сказать. Я видел повтор - это пенальти. "Челси" - топ-команда, но мы играли лучше. Все складывалось хорошо, но они забили в конце. Через 21 день мы снова встретимся в финале Лиги чемпионов. Мы используем сегодняшний матч как урок".

На мой взгляд, репетиция финала Лиги чемпионов удалась. Вторая подряд победа андердога над фаворитом только выравнивает номинальные шансы команд на престижный трофей. Дополнительная порция уверенности для "Челси" и своевременный удар по самолюбию лучшей команды АПЛ, добавляют наиболее оптимальных красок эмоциональному фону перед важнейшим матчем сезона.

Также мы стали свидетелями очередных тактических трансформаций "Манчестер Сити", что говорит о расширяющемся спектре вероятных методов игры. По большому счету, маневры к финалу Лиги чемпионов начались еще семнадцатого апреля. Восьмого мая они вступили в решающую стадию. А 29 мая футбольную общественность ждет уже непосредственно, решающая, практическая часть противостояния.

Даже две победы "Челси" не дадут ему статус фаворита в финале ЛЧ, но, по крайней мере, мы теперь точно знаем, что нас ждет непредсказуемый финал, в котором обе команды имеют хорошие шансы на успех и главное - обладают всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы подарить нам захватывающее и эффектное противостояние с тонкими тактическим ходами.

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