Клопп: Поздравляю Манчестер Сити, это выдающееся достижение

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поздравил "Манчестер Сити" с победой в чемпионате Англии.

"Выдающееся достижение, мои поздравления. Я написал сообщение Пепу вчера вечером, как и Илкаю Гюндогану.

Это был тяжелейший год для всего мира. И то, чего "Сити" уже добился в этом сезоне, просто феноменально. Когда есть финансовые ресурсы и футбольные знания, появляются хорошие шансы на успех.

Их можно обыгрывать, но для этого ты должен должен быть на пике. Нам это удавалось время от времени, но, естественно, не в этом сезоне", - сказал Клопп.