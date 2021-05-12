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Клопп: Поздравляю Манчестер Сити, это выдающееся достижение
Наставник "Ливерпуля" поздравил "Ман Сити" с чемпионским титулом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поздравил "Манчестер Сити" с победой в чемпионате Англии.
"Выдающееся достижение, мои поздравления. Я написал сообщение Пепу вчера вечером, как и Илкаю Гюндогану.
Это был тяжелейший год для всего мира. И то, чего "Сити" уже добился в этом сезоне, просто феноменально. Когда есть финансовые ресурсы и футбольные знания, появляются хорошие шансы на успех.
Их можно обыгрывать, но для этого ты должен должен быть на пике. Нам это удавалось время от времени, но, естественно, не в этом сезоне", - сказал Клопп.
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