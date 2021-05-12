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Защитник Манчестер Сити получил испанское гражданство и сыграет за сборную на Евро-2020
Эмерик Лапорт завершил процесс получение гражданства
Фото: Readfootball/автор невідомий
Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт завершил процесс получения испанского гражданства, пишет Marca.
Таким образом, 26-летний футболист сможет помочь сборной Испании на предстоящем чемпионате Европы — 2020. Ранее он принял приглашение Королевской испанской футбольной федерации выступить за национальную команду.
Лапорт родился во Франции, однако имеет баскские корни. До перехода в "Манчестер Сити" защищал цвета "Атлетика" из Бильбао. На молодёжном уровне выступал за французские сборные.
Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля.
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