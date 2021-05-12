Защитник Манчестер Сити получил испанское гражданство и сыграет за сборную на Евро-2020

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт завершил процесс получения испанского гражданства, пишет Marca.

Таким образом, 26-летний футболист сможет помочь сборной Испании на предстоящем чемпионате Европы — 2020. Ранее он принял приглашение Королевской испанской футбольной федерации выступить за национальную команду.

Лапорт родился во Франции, однако имеет баскские корни. До перехода в "Манчестер Сити" защищал цвета "Атлетика" из Бильбао. На молодёжном уровне выступал за французские сборные.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля.