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Два клуба АПЛ намерены подписать контракт с Симоне Индзаги
Наставник Лацио может сменить клубную прописку
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Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги попал в сферу интересов двух английских клубов. Итальянским специалистом интересуются "Тоттенхэм" и "Лестер", пишет Calciomercato.
Текущее соглашение Индзаги с римским клубом истекает в июне, а сам тренер еще не договорился с клубом о новом контракте.
Официальных предложений от английских клубов пока не поступало, однако и "шпоры", не имеющие постоянного главного тренера, и "Лестер", на случай ухода Брендана Роджерса, рассматривают вариант с приглашением Индзаги.
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