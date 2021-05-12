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Два клуба АПЛ намерены подписать контракт с Симоне Индзаги

Англия
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Наставник Лацио может сменить клубную прописку

Два клуба АПЛ намерены подписать контракт с Симоне Индзаги

twimg.com

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Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги попал в сферу интересов двух английских клубов. Итальянским специалистом интересуются "Тоттенхэм" и "Лестер", пишет Calciomercato.

Текущее соглашение Индзаги с римским клубом истекает в июне, а сам тренер еще не договорился с клубом о новом контракте.

Официальных предложений от английских клубов пока не поступало, однако и "шпоры", не имеющие постоянного главного тренера, и "Лестер", на случай ухода Брендана Роджерса, рассматривают вариант с приглашением Индзаги.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Симоне Индзаги Лестер Сити
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