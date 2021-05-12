Появилось фото новой домашней формы Челси

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию домашнего комплекта игровой формы, в которой лондонский "Челси" будет выступать в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в традиционном для клуба синем цвете. При этом вставки сделаны жёлтыми, а на футболке присутствует сразу два необычных узора. Шорты будут синими, а гетры — белыми. Техническим спонсором "Челси" является американская фирма Nike.

"Челси", набрав 64 очка в 35 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.