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Появилось фото новой домашней формы Челси

Англия
(1 голосов)

Она немного отличается от предыдущей формы

Появилось фото новой домашней формы Челси

Chelsea

Новина українською

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию домашнего комплекта игровой формы, в которой лондонский "Челси" будет выступать в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в традиционном для клуба синем цвете. При этом вставки сделаны жёлтыми, а на футболке присутствует сразу два необычных узора. Шорты будут синими, а гетры — белыми. Техническим спонсором "Челси" является американская фирма Nike.

"Челси", набрав 64 очка в 35 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Появилось фото новой домашней формы Челси - изображение 1

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В статье: Челси (Лондон)
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