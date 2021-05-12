Появилось фото выездной формы Ливерпуля на сезон 2021/22

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию выездного комплекта игровой формы "Ливерпуля", в которой команда будет выступать в сезоне-2021/2022.

Экипировка выполнена в белом цвете. Классический воротник для поло сделан синим, на нём также присутствуют белые и красные полосы. Эмблема клуба и логотип технического спонсора команды выполнены в красном цвете. Шорты будут чёрными, цвет гетр пока неизвестен. Техническим спонсором "Ливерпуля" является американская фирма Nike.

"Ливерпуль" в 34 матчах набрал 57 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.