Челси откажется от действующего соглашения с Тухелем - предложит новое

Лондонский "Челси" хочет продлить контракт с главным тренером Томасом Тухелем.

В январе немец подписал с клубом контракт сроком на полтора года с возможностью продления. Руководство "Челси" не хочет пользоваться опцией, прописанной в действующем соглашении Тухеля с клубом.

Зато клуб намерен предложить ему новый контракт по схеме 2+1 с повышением зарплаты. Сейчас тренер зарабатывает 7 млн ​​фунтов в год, информирует Daily Mail.

Тухель готов подписать новое соглашение с "Челси". Когда он пришел в клуб, то был обескуражен коротким сроком предложенного контракта. "Челси" ввел такую ​​практику, чтобы сократить размер компенсаций уволенным тренерам.

Сейчас специалист сконцентрирован на подготовке команды в финал Кубка Англии и Лиги чемпионов. Переговоры начнутся, когда сезон закончится.