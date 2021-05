АПЛ. Челси - Арсенал 0:1. Уныло 

Между волевой победой над чемпионом лиги “Манчестер Сити” и финалом Кубка Англии с “Лестером” “Челси” не смог в домашней игре Премьер-лиги обыграть посредственный “Арсенал” Микеля Артеты. Теперь место в топ-4 снова под вопросом. Впервые с сезона 2003/04 “канонирам” удалось сделать дубль в матчах с “синими”. Первая победа “Арсенала” в АПЛ на “Стэмфорд Бридж” с 2011 года. Матч сегодня получился очень странным.

После того как команды выдали традиционный для себя скомканный старт, “Челси” создал момент из ничего. Хавертц обокрал заснувшего Пабло Мари, перед ними была вся ширина ворот “Арсенала” и маленькая фигура Лено посредине, но он ударил выше. Для 21-летнего немца это было продолжение матча с “Реалом”, где он не реализовал пару похожих моментов.

“Арсенал” же ошибкой “Челси” воспользоваться смог. Жоржиньо отдал неудачный пас назад на Кепу, вратарь “синих” спас своего одноклубника от автогола сейвом с линии, но Обамеянг подобрал мяч и откатил его под удар Смит-Роу. Жаль, что “Арсенал” довел до гола свою атаку. Было бы любопытно посмотреть на свободный удар с линии ворот.

“Челси” усилил давление на ворота Лено, и еще в первом тайме должен был отыгрываться, но пару неплохих моментов запорол Маунт. В целом же “Арсенал” защищался неплохо.

2003-04 - Arsenal have completed their first Premier League double over Chelsea since the 2003-04 season, while this was their first league win at Stamford Bridge since October 2011, ending an eight-game winless run there (D2 L6). Relief. pic.twitter.com/F07SIEO0oL