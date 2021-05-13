Англия
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Арсенал впервые за 10 лет обыграл Челси в гостях
Артета, видимо, радуется
Фото: Твіттер Арсеналу
В лондонском дерби "Арсенал" был сильнее "Челси" (1:0) в гостевом матче Английской премьер-лиги.
"Канониры" победили "синих" на выезде в рамках чемпионата Англии впервые с октября 2011 года - тогда "Арсенал" выиграл со счетом 5:3.
Кроме того, "Арсенал" не проигрывает "Челси" 4 матча подряд во всех турнирах.
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