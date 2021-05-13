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Тухель – о поражении Челси: Я не знаю, как бы Арсенал забил, не предоставь мы им сами такой шанс

Англия
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Логичный Томас

Тухель – о поражении Челси: Я не знаю, как бы Арсенал забил, не предоставь мы им сами такой шанс

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался касательно поражения во вчерашнем дерби с "Арсеналом" (0:1). Цитирует немца BBC. Отметим, что "синие" при Томасе проиграли 3 поединка из 26 – все 3 на "Стэмфорд Бридж".

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"Первый тайм прошел нормально. Мы могли забивать и вести 3:0, однако пропустили. "Челси" забыл отправить мяч в чужие ворота, вместо этого забил в свои. Я не знаю, как бы забил "Арсенал", не предоставь мы им сами такой шанс".

"Нам не хватало энергичности в атаке. Я отвечаю за это. Тех усилий, которые были приложены, недостаточно для победы. Нельзя победить, не будучи на 100% в игре. Во втором тайме мы почти не били по воротам. Возможно, это заслуженно и мы извлечем урок. Я почувствовал что-то еще на тренировках. Я недоволен, что провел такую мощную ротацию, этого не стоило делать".

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В статье: Арсенал (Лондон) Томас Тухель Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
BBC

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