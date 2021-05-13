Тухель – о поражении Челси: Я не знаю, как бы Арсенал забил, не предоставь мы им сами такой шанс

Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался касательно поражения во вчерашнем дерби с "Арсеналом" (0:1). Цитирует немца BBC. Отметим, что "синие" при Томасе проиграли 3 поединка из 26 – все 3 на "Стэмфорд Бридж".

"Первый тайм прошел нормально. Мы могли забивать и вести 3:0, однако пропустили. "Челси" забыл отправить мяч в чужие ворота, вместо этого забил в свои. Я не знаю, как бы забил "Арсенал", не предоставь мы им сами такой шанс".