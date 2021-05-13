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Немного оптических иллюзий: Челси презентовал домашнюю форму на следующий сезон
Футболки на кампанию-2021/22
Chelsea Twitter
Лондонский "Челси" представил основную экипировку на следующую кампанию. Комплект формы выполнен в традиционных синих цветах, на этот раз с желтыми вертикальными полосами по бокам. На джерси нанесены зигзагообразный и шашечный принты.
Пресс-служба клуба отмечает, что дизайн вдохновлен оптическим искусством, художественным течением, которое широко распространилось около 60 лет назад. В так называемом оп-арте применяются оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.
New kit klaxon. Chelsea will wear it in the FA Cup and Women's Champions League finals this week. ✅✅ pic.twitter.com/aTpoFVmJLQ— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) May 13, 2021
Добавим, что подопечные Тухеля впервые выйдут в этой форме 15 мая на финальный матч Кубка Англии с "Лестером". Технический спонсор – американская компания Nike.
It's that time of the season. ????????— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2021
Introducing our new 2021/22 @NikeFootball home kit. Inspired by the 60s, but as fresh as they come ???? ft. @TheZombiesMusic#ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/aPpMtgcdJF
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