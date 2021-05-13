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Немного оптических иллюзий: Челси презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Англия
(2 голосов)

Футболки на кампанию-2021/22

Немного оптических иллюзий: Челси презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Chelsea Twitter

Новина українською

Лондонский "Челси" представил основную экипировку на следующую кампанию. Комплект формы выполнен в традиционных синих цветах, на этот раз с желтыми вертикальными полосами по бокам. На джерси нанесены зигзагообразный и шашечный принты.

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Пресс-служба клуба отмечает, что дизайн вдохновлен оптическим искусством, художественным течением, которое широко распространилось около 60 лет назад. В так называемом оп-арте применяются оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.

Добавим, что подопечные Тухеля впервые выйдут в этой форме 15 мая на финальный матч Кубка Англии с "Лестером". Технический спонсор – американская компания Nike.

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В статье: Кубок Англии Челси (Лондон)
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