Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ объявила о продлении соглашения с телевещателями
До 2025 года
EPL
На своем официальном сайте Английская Премьер-лига объявила о продлении трудового договора с вещательными компаниями сроком на 3 года. Права остались за Sky Sports, BT, Amazon и BBC – без необходимости проведения тендера.
В рамках предыдущего контракта 3 года назад Sky и BT договорились заплатить почти 7 миллиардов долларов за вещание в прямом эфире в кампаниях-2019/20 и 2020/21. Также свой вклад в сделку оформили в Amazon Prime.
Таким образом, новый договор истекает после сезона-2024/2025. Отмечается, что компания BBC будет показывать хайлайты.
Популярное сейчас
- "Дадим знать, когда придет время. Игроки и клуб знают больше, чем пресса". Де Дзерби - о Шахтере
- Динамо - Заря. Анонс и прогноз финального матча Кубка Украины на 13.05.2021
- Спас напоследок. ВИДЕО, как Буффон отбил пенальти в, возможно, последнем матче за Ювентус
- Зинченко в третий раз стал чемпионом АПЛ. Это его 9-й трофей в составе Сити
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО