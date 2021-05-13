АПЛ объявила о продлении соглашения с телевещателями

На своем официальном сайте Английская Премьер-лига объявила о продлении трудового договора с вещательными компаниями сроком на 3 года. Права остались за Sky Sports, BT, Amazon и BBC – без необходимости проведения тендера.

В рамках предыдущего контракта 3 года назад Sky и BT договорились заплатить почти 7 миллиардов долларов за вещание в прямом эфире в кампаниях-2019/20 и 2020/21. Также свой вклад в сделку оформили в Amazon Prime.

Таким образом, новый договор истекает после сезона-2024/2025. Отмечается, что компания BBC будет показывать хайлайты.