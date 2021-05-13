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Манчестер Юнайтед усилил меры безопасности перед матчем против Ливерпуля

Англия
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Фанаты хотят отставки семьи Глейзеров

Манчестер Юнайтед усилил меры безопасности перед матчем против Ливерпуля

90min

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" усилил меры безопасности на стадионе "Олд Траффорд" перед матчем 34-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" из-за призыва фанатов к новым протестам, сообщает Sky Sport.

По информации СМИ, для обеспечения безопасности привлекли большое количество полицейских с собаками, а также конную полицию. На всей территории стадиона установили более прочные ограждения.

Игра должна была пройти 2 мая, но была перенесена из-за акции протеста болельщиков "Манчестер Юнайтед", которые прорвались на поле перед началом игры. Они требовали, чтобы семья Глейзеров, владеющая клубом, продала его.

Матч "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" состоится сегодня, 13 мая.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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