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Гвардиола: Я восхищаюсь Клоппом он сделал меня лучше через свои команды

Англия
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Юрген помог Хосепу стать сильнее

Гвардиола: Я восхищаюсь Клоппом он сделал меня лучше через свои команды

Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил роль соперничества с Юргеном Клоппом в своём тренерском развитии.

"Я восхищаюсь им. Клопп был для меня источником вдохновения, он сделал меня лучше через свои команды – "Боруссию" и "Ливерпуль". Он заставил меня много думать о матчах и соперников. Большое ему спасибо, очень ценю его", — приводит слова Гвардиолы издание Manchester Evening News.

Напомним, Хосеп Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год.

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола
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