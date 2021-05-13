Гвардиола: Я восхищаюсь Клоппом он сделал меня лучше через свои команды

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил роль соперничества с Юргеном Клоппом в своём тренерском развитии.

"Я восхищаюсь им. Клопп был для меня источником вдохновения, он сделал меня лучше через свои команды – "Боруссию" и "Ливерпуль". Он заставил меня много думать о матчах и соперников. Большое ему спасибо, очень ценю его", — приводит слова Гвардиолы издание Manchester Evening News.

Напомним, Хосеп Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год.