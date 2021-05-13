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АПЛ. Эвертон не дожал Астон Виллу
0:0 на Вилла Парк
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Английская Премьер-лига, 19-й тур. Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” – “Эвертон” 0:0
“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш (Эль-Мохаммади 45+3), Конса, Мингз, Таргетт – Макгинн, Дуглас Луис – Траоре (Грилиш 72), Баркли (Рэмзи 65), Эль-Гази – Дэвис
“Эвертон”: Пикфорд – Динь, Годфри, Кин, Холгейт – Сигурдссон (Гомеш 67), Аллан, Дукуре, Коулмэн (Ивоби 75) – Калверт-Льюин, Ришарлисон
Предупреждения: Траоре 43, Макгинн 90 – Сигурдссон 55
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