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АПЛ. Эвертон не дожал Астон Виллу

Англия
(1 голосов)

0:0 на Вилла Парк

АПЛ. Эвертон не дожал Астон Виллу

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 19-й тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Эвертон” 0:0

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш (Эль-Мохаммади 45+3), Конса, Мингз, Таргетт – Макгинн, Дуглас Луис – Траоре (Грилиш 72), Баркли (Рэмзи 65), Эль-Гази – Дэвис

“Эвертон”: Пикфорд – Динь, Годфри, Кин, Холгейт – Сигурдссон (Гомеш 67), Аллан, Дукуре, Коулмэн (Ивоби 75) – Калверт-Льюин, Ришарлисон

Предупреждения: Траоре 43, Макгинн 90 – Сигурдссон 55

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль)
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