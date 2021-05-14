АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4. Историческая победа и возрождение надежд Ливерпуля на топ-4

Фанаты “Манчестер Юнайтед” вновь массово собрались у “Олд Траффорд”, но в этот раз протест имел исключительно мирный характер, полиция была подготовлена и болельщиков на поле мы больше не увидели. Игроки МЮ приехали на игру на своих машинах за несколько часов до начала игры, и клуб переоборудовал корпоративные ложи на стадионе в спальни для отдыха своих футболистов. Что касается команды Юргена Клоппа, она прибыла на “Олд Траффорд” на автобусах без опознавательных знаков. Матч состоялся и специфические меры предосторожности себя оправдали. Игра получилась зрелищной.

Сульшер вновь выпустил на поле “команду-А”, место в старте после игры с “Лестером” сохранил только Байи. Но и он не играл, если бы в порядке был капитан МЮ Харри Магуайр. Юрген Клопп усадил на скамейку Садио Мане, выпустив вместо него Диогу Жота.

“Ливерпуль” ярче начал матч, но первым должен был забивать “Юнайтед”. На пятой минуте странную ошибку допустил Алиссон, подарив мяч Кавани, но уругваец не смог попасть в ворота. Но не прошло и пять минут, как мяч все же оказался в сетке “Ливерпуля”. “Юнайтед” провел красивую вертикальную атаку, Уан-Биссака откатил мяч под удар Фернандешу, португалец пробил эффектно, но гола может и не было, если бы Филлипс не подставил свою ногу и изменил направление удара.

24-летний защитник “Ливерпуля” чувствовал свою вину за пропущенный гол и хотел исправиться. Филлипс был одним из самых активных игроков “красных” на стандартах, и сначала он заработал пенальти, который был в итоге отменен вмешательством VAR, а затем после его удара Жота перенаправил мяч в ворота Хендерсона пяткой – 1:1.

“Юнайтед” пытался установить контроль над игрой, но “Ливерпуль” играл смело, активно и с воодушевлением. В итоге гостям удалось забить второй мяч еще после перерыва. Погба привез необязательный штрафной у своих ворот, а затем не закрыл Фирмино на дальней штанге. Великолепную подачу выполнил Александер-Арнольд.

После перерыва “Юнайтед”... просто посыпался. Вот что значит отсутствие Магуайра. Все-таки 80 миллионов были заплачены не зря. Без Магуайра защита “Юнайтед” во втором тайме превратилась в посмешище и сначала Фирмино сделал дубль, а затем второй мяч должен был забивать Жота, но попал в штангу.

Счет был 1:3, и могло быть больше. Но команда Сульшера справилась с натиском и внезапно провела свою голевую атаку. Рэшфорд был незаметным большую часть матча, но на 68-й минуте он выполнил хороший рывок, и получив пас от Кавани, переиграл Алиссона.

Сразу же Гринвуд мог делать счет 3:3, но Филлипс спас “Ливерпуль”, вынеся мяч с линии.

Уставший “Юнайтед” без своего лучшего защитника и непредсказуемый в плохом смысле “Ливерпуль” – в последние двадцать минут игра могла качнуться в любую сторону. Но все же победил “Ливерпуль”. На последней минуте “Юнайтед” слишком увлекся атакой, потерял мяч, Салах убежал от всех и забил свой 30-й гол в сезоне.

2:4. Третье поражение “Юнайтед” за восемь дней. “Ливерпуль” с нетерпением ждет матча “Челси” с “Лестером”. Это была первая победа Юрген Клоппа на “Олд Траффорд”. Его команда еще может спасти сезон.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 35 25 5 5 72-26 +46 80 2 "Манчестер Юнайтед" 36 20 10 6 70-42 +28 70 3 "Лестер Сити" 36 20 6 10 65-44 +21 66 4 "Челси" 36 18 10 8 55-33 +22 64 5 "Ливерпуль" 35 17 9 9 61-41 +20 60 6 "Вест Хэм Юнайтед" 35 17 7 11 55-45 +10 58 7 "Тоттенхэм" 35 16 8 11 61-41 +20 56 8 "Эвертон" 35 16 8 11 46-42 +4 56

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига, 34-й тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Ливерпуль” 2:4

Голы: Фернандеш 10, Рэшфорд 68 – Жота 34, Фирмино 45+3, Фирмино 47, Салах 90

“Манчестер Юнайтед”: Хендерсон – Шоу, Байи (Матич 86), Линделеф, Уан-Биссака – Фред (Гринвуд 63), Мактомини – Погба, Фернандеш, Рэшфорд – Кавани

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Рис Уильямс, Робертсон – Фабиньо, Тьяго, Вейналдум (Джонс 74) – Салах (Неко Уильямс 90+2), Жота (Мане 74), Фирмино

Предупреждения: Байи 48, Мактомини 79, Кавани 85